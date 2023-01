Lula participa nesta terça da 7ª Cúpula da Celac, na Argentina; confira outras agendas

Na manhã desta terça-feira (23), em viagem presidencial à Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Buenos Aires. A abertura do evento está marcada para as 10h. As informações são da Agência Brasil.

Bloco regional composto por 33 países, a Celac voltou a contar com a participação do Brasil em 2023, após ter sido retirado há dois anos. Desde sua criação, a Comunidade de Estados tem promovido reuniões sobre diversos temas de interesse das nações latino-americanas e caribenhas, como educação, desenvolvimento social, cultura, transportes, infraestrutura e energia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) decidiu suspender a participação brasileira no grupo em janeiro de 2020, mas, neste mês, o governo Lula anunciou aos representantes dos países-membros da Celac a decisão de retornar ao bloco regional.

A medida também foi comunicada aos governos de países e de grupos de nações com quem a Celac tem relações, como a União Europeia, China, Índia, Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e a União Africana.

"O retorno do Brasil à comunidade latino-americana de Estados é um passo indispensável para a recomposição do nosso patrimônio diplomático e para a plena reinserção do país ao convívio internacional", informou o Itamaraty, na ocasião, por meio de nota.

Em seu Twitter, o presidente Lula afirmou, nesta terça (24), que não foi à Argentina apenas para participar da Celac, mas para recriar e fortalecer o Mercosul e a Unasul. Confira a mensagem:

Vim para a Argentina não só para participar da Celac, que acontece hoje, mas também para dizer que o Brasil está de volta. Vamos juntos recriar e fortalecer o Mercosul, a Unasul. Sozinhos somos fracos. Juntos, podemos crescer e desenvolver a região. Bom dia para todos. — Lula (@LulaOficial) January 24, 2023

Agenda na Argentina

Além da participação na Celac, também há a expectativa de encontros bilaterais com os países que solicitaram, mas essas agendas ainda não foram divulgadas. Diversos temas serão tratados durante a visita, como integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos.

Na segunda-feira (23), o presidente Lula participou de uma oferenda de flores na Plaza San Martín e se reuniu na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández. Os compromissos também incluíram um encontro com empresários à tarde e eventos culturais pela noite, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner.

Lula também se reuniria, nesta segunda (23), com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Buenos Aires, já que os dois líderes estariam no país para a reunião da Celac, mas o encontro, que deveria acontecer no fim da tarde, foi cancelado.

Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, o governo venezuelano, porém, ainda tenta viabilizar um encontro virtual entre os dois chefes de Estado, conforme consta em reportagem do Uol.

A comitiva presidencial que acompanha Lula é formada por seis ministros: das Relações Exteriores, Mauro Vieira; da Fazenda, Fernando Haddad; da Saúde, Nísia Trindade; da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo; da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Outras viagens

Lula segue em viagem oficial para o Uruguai na próxima quarta-feira (25), onde se encontra com o chefe do Executivo no país, Luis Alberto Lacalle Pou. Em fevereiro, Lula deve ir para os Estados Unidos e, em março, deve viajar para a China.