Em primeira agenda internacional após a posse, Lula viaja à Argentina neste domingo

Desde que assumiu o novo mandato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não cumpriu agendas internacionais. Ele viaja neste domingo (22) para a Argentina para compromissos nesta segunda (23) e terça (24) - o embarque deve ser à tarde ou no início da noite. As informações são do G1.

As agendas previstas, segundo o Palácio do Planalto, são oferenda de flores na Plaza San Martín; reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández; encontro com empresários; eventos culturais, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner; e participação na 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Esta última será na terça-feira, e as demais agendas acontecem na segunda-feira, quando é esperada na Casa Rosada uma declaração à imprensa ao meio-dia e assinatura de acordos. Há a expectativa de encontros bilaterais com os países que solicitaram reuniões com o presidente, mas essas agendas ainda estão em fase de confirmação.

Embora a comitiva presidencial ainda esteja sendo fechada, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, estão entre os que acompanharão o presidente. O Planalto adianta que diversos temas serão tratados durante a visita, como integração energética, investimentos, meio ambiente, defesa e combate a ilícitos.

Segundo o secretário das Américas, embaixador Michel Arslanian Neto, a escolha de um país da América do Sul para a primeira viagem internacional de Lula busca passar a mensagem de que o Brasil quer retomar os laços com a região.

Outras viagens

Na próxima quarta-feira (25), Lula segue em viagem oficial para o Uruguai, onde se encontra com o chefe do Executivo no país, Luis Alberto Lacalle Pou. Já em fevereiro, Lula deve ir para os Estados Unidos. Em março, o presidente deve viajar para a China.