Agenda internacional de Lula começará com viagem à Argentina

Na última segunda-feira (02), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou durante reunião realizada no Palácio do Itamaraty com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, a sua ida a Buenos Aires nos próximos dias 23 e 24 de janeiro. Esse é o primeiro compromisso internacional da agenda do novo presidente. As informações são da Agência Brasil.

No país vizinho, Lula terá uma série de compromissos, incluindo uma reunião da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), que está sob presidência temporária da Argentina.

"Estamos na mesma trilha, buscamos o mesmo destino para nossos povos e a integração da América Latina. No dia 23 de janeiro nos encontraremos na Argentina para avançar com ações concretas e institucionalizar esta relação, e no dia 24 nos reuniremos com a Celac", postou o presidente da Argentina Alberto Fernández nas redes sociais após se reunir com Lula na última segunda.

Lula também publicou nas redes sociais que parabenizou o argentino pela vitória na Copa do Mundo e que retoma o diálogo com um dos principais parceiros.

O presidente brasileiro também se reuniu com outros importantes líderes regionais, como os presidentes Gustavo Petro (Colômbia) e Guillermo Lasso (Equador). Também houve bilaterais com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa e com a presidente Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento. O Rei da Espanha, Felipe VI, também esteve hoje com o presidente brasileiro. Nem todos os encontros previstos acabaram ocorrendo, segundo o próprio Lula atualizou em suas redes sociais.

"Dia cheio hoje. Foram 10 reuniões com representantes da Ásia, Europa, África e América Latina. Tínhamos marcado inicialmente 17 encontros. Infelizmente, faltou tempo com tantas boas conversas. Teremos outras oportunidades. O mundo estava com saudade do Brasil. Boa noite", escreveu.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).