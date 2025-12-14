Capa Jornal Amazônia
José Antonio Kast é eleito presidente do Chile, neste domingo (14)

José Antonio Kast é um advogado de 59 anos, católico devoto e pai de nove filhos.

O Liberal
fonte

Desde 2010, a direita e a esquerda se alternam no poder no Chile a cada eleição presidencial. (Foto EITAN ABRAMOVICH / AFP)

José Antonio Kast confirmou o favoritismo que carregou durante toda a campanha para o segundo turno e foi eleito presidente do Chile neste domingo, 14. O Palácio La Moneda será ocupado pela direita depois de quatro anos sob o governo de esquerda de Gabriel Boric. Kast será o primeiro presidente abertamente admirador do ditador Augusto Pinochet.

Com 25% das urnas apuradas, Kast tem 59% dos votos contra 40% da candidata governista Jeannette Jara, do Partido Comunista. Com vantagem de quase 20 pontos porcentuais para Kast, projeções estatísticas feitas pela justiça eleitoral chilena consideram a vitória irreversível.

As pesquisas de intenção de votos já apontavam uma clara vantagem do conservador depois que ele conseguiu reunir os votos dos outros candidatos da direita derrotados no primeiro turno.

José Antonio Kast é um advogado de 59 anos, católico devoto e pai de nove filhos. Esta foi a terceira vez que ele concorreu ao La Moneda, tendo sido derrotado no passado devido principalmente às suas pautas sobre gênero.

O candidato, então, aprendeu com as derrotas, deixou de lado as chamadas pautas de costumes, agregou mulheres à sua campanha e se tornou mais palatável aos chilenos, especialmente diante de uma adversária do Partido Comunista.

Segundo uma pesquisa do Ipsos de outubro, 63% dos chilenos afirmam que o crime e a violência são suas maiores preocupações, seguidos pelo baixo crescimento econômico. Especialistas apontam, contudo, que a percepção do medo no Chile é muito maior do que os números reais da criminalidade.

 

 

