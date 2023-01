Com Lula na Argentina, Alckmin assume Presidência pela primeira vez

O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu neste domingo (23) a Presidência, já que Luiz Inácio Lula da Silva fez a sua primeira viagem internacional. Alckmin foi ás redes sociais para dizer que assumia o cargo com “orgulho e lealdade”. As informações são da Agência Estado.

Após se candidatar por duas vezes à Presidência da República e perder as duas eleições, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin teve a chance de assumiu o posto, permanecendo no cargo enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza a primeira agenda internacional do novo mandato.

Em uma rede social, Alckmin se pronunciou sobre a posse interina: "Com orgulho e lealdade, assumo o governo, procurando honrar os compromissos de Lula com todos os brasileiros", disse

A posse interina de Alckmin já era planejada pela dupla desde o período eleitoral, quando diziam planejar uma reaproximação do Brasil com a comunidade internacional.