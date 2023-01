Em viagem ao Uruguai nesta quarta, Lula se reúne com Lacalle Pou e ex-presidente Pepe Mujica

Montevidéu, capital do Uruguai, é o destino do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (25). A visita oficial faz parte da primeira viagem internacional desde a posse, no dia 1º deste mês, e ele já passou também por Buenos Aires, capital da Argentina, onde participou de evento culturais, reuniões com líderes e cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). As informações são do G1.

No Uruguai, a agenda de Lula prevê os seguintes compromissos em Montevidéu:

11h: chegada à Base Aérea

12h: encontro com o presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou

15h: entrega da medalha Más Verde

16h30: visita ao ex-presidente Pepe Mujica

O presidente deve retornar ao Brasil ainda nesta quarta-feira (25), mas os detalhes da volta não foram divulgados pela Presidência da República. Em fevereiro, Lula deve ir para os Estados Unidos e, em março, o presidente deve viajar para a China.