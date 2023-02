Rodrygo diz que Real Madrid esperava derrota do Flamengo: 'Todo mundo apostando no Al-Hilal'

Contra o Al-Ahly, o atacante Rodrygo fez um golaço e ajudou diretamente na classificação do Real Madrid para a final do Mundial de Clubes. Além do desempenho em campo, o atleta também mostrou ser bem sincero e disse, durante entrevista pós-jogo, que não esperava enfrentar o Flamengo na decisão.

Quando questionado pela imprensa sobre a possibilidade, o camisa 21 foi direto ao ponto, na zona mista. O Flamengo perdeu para o Al-Hilal por 3 a 2.

“Sendo sincero, a gente sabia que era difícil o Flamengo passar. Estava todo mundo apostando no Al Hilal. A gente já esperava a final contra eles mesmo e foi o que aconteceu”, disse Rodrygo.

O Real Madrid cumpriu a condição de favorito e goleou o Al-Ahly, do Egito, por 4 a 1, em um jogo bastante movimentado. Rodrygo foi o autor do terceiro gol, após boa jogada articulada com Dani Ceballos. A final do Mundial está marcada para o sábado (11), às 16 horas, entre Real Madrid e Al-Hilal.