Real Madrid goleia o Al-Ahly e está na final do Mundial de Clubes contra o Al-Hilal

O Real Madrid venceu o Al-Ahly, do Egito, na tarde desta quarta-feira (8), por 4 a 1, e se classificou para a grande final do Mundial de Clubes da FIFA. O clube espanhol não teve muitas dificuldades para derrotas os egípcios e contou com a participação direta dos brasileiros Vinícius Junior e Rodrygo para construir a vitória. A partida ocorreu no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

Assista aos melhores momentos

Os gols da equipe europeia foram marcados por Vinícius Júnior, Valverde, Rodrygo e Arribas, que fechou o placar nos acréscimos. O favoritismo do Real Madrid no confronto, foi comprovado nos momentos decisivos. A equipe merengue foi letal quando as oportunidades, mesmo com um dos craques do time, o jogador Modric, perdeu um pênalti, quando a partida ainda estava 2 a 1 para o Real.

O clube espanhol terá pela frente a surpresa do torneio, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, clube que eliminou o todo poderoso Flamengo, ao vencer por 3 a 2 na tarde de ontem. O Real ainda aguarda um posicionamento do departamento médico, para saber se poderá contar com o goleiro Courtois, o zagueiro brasileiro Éder Militã, além do atacante Benzema.

Real Madrid x Al-Hilal fazem a grande final do Mundial de Clubes da FIFA no próximo sábado (11), às 16h (Horário de Brasília), em Rabat, no Marrocos. Por outro lado, o Flamengo decide o terceiro lugar da competição diante do Al-Ahly, também no sábado, às 12h30.