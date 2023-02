Seattle Sounders x Al Ahly: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (04) pelo Mundial de Clubes

As equipes Seattle Sounders x Al Ahly disputam neste sábado (04/02) a 2° rodada do Mundial de Clubes da FIFA. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Seattle Sounders x Al Ahly ao vivo?

A partida Seattle Sounders x Al Ahly pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV, pela plataforma FIFA+ e pela CazéTV, na Twitch e no Youtube; a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Seattle Sounders x Al Ahly​​ chegam para o jogo?

Seattle Founders é o atual campeão da Liga dos Campeões da América Central e América do Norte, organizada pela CONCACAF.

Já Al Ahly é o vice-campeão africano. Na primeira rodada, a equipe venceu Auckland City por 3 a 0.

Escalações

Seattle: Frei; Gomez, Arreaga, Tolo; A. Roldan, Leyva, Rusnak, Morris; Lodeiro, C. Roldan; Ruidiaz.

Al Ahly: Shenawi; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Shahat, Fathi, Dieng, Sulaya, Abdelkader; Sherif.

FICHA TÉCNICA

Seattle Sounders x Al Ahly

Mundial de Clubes da FIFA

Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2023, 14h