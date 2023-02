Ex-vizinho de Vinicius Junior pede ao atleta para fingir lesão e não enfrentar Flamengo no Mundial

Nos últimos dias, a euforia da torcida flamenguista tem aumentado à medida que o clube se aproxima da estreia no Mundial de Clubes da Fifa. E antes da partida contra o Al Hilal, no próximo dia 7, os torcedores já se movimentam pensando na final do torneio, conquistado pelo Flamengo uma única vez em toda sua história, em 1981. Com mais de quatro décadas de espera, um torcedor resolveu, por conta própria, ajudar o clube do coração, tentando convencer nada menos que Vinícius Junior a não enfrentar o ex-clube.

A atitude ousada foi parar nas redes sociais, após um torcedor de São Gonçalo, cidade de Vini Jr, pedir ao jogador que recue do compromisso, argumentando que o Real Madrid simplesmente não precisa do Mundial. A mensagem viralizou e provocou gargalhadas. O autor identifica-se como Rafael e o apelo dele é emocionado.

“Tu não vai fazer isso com a gente, não, né? Tipo Neymar, mete dispensa todo Carnaval, mano, e ninguém liga mais pow… O que custa vc fingir que se machucou no jogo de hoje?”, disse Rafael. Em seguida ele disse que está esperando por isso título de campeão mundial há mais de 40 anos e continuou “aconselhando o jogador do Real Madrid a “dar um migué”:

“Pro Real, é tipo ganhar a Taça Guanabara. Se o Flamengo ganhar, o Brasil vai parar, irmão. Já pensou? Tu volta daqui a 10 anos e o Flamengo com mais estrelas no peito. Pow, mano, pubalgia nem pega em exame, é só dizer que veio uma dor forte… Já imaginou, você correndo a 130 km/h e Varela e David Luiz marcando? Sem condições, mano, por favor. Nunca te pedi nada. Eu sei que o seu coração pulsa preto e vermelho. Pensa com carinho”, acrescentou.

Vini Jr. foi revelado nas categorias de base do Rubro-negro carioca e foi vendido ao Real Madrid, logo após completar 18 anos, em 2018, pela cifra astronômica de 45 milhões de euros. O valor é o maior já registrado na história do clube e a segunda maior transação futebolística do país. O Real Madrid, assim como o Flamengo, entra no Mundial na semifinal e no dia 8 enfrenta o Al Ahly.