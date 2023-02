Barcelona é alvo de investigação por repassar R$ 7,8 milhões à ex-arbitragem: “Prática comum”

Nesta quinta (16), o Barcelona informou em comunicado que está sendo alvo de investigação pelo Ministério Público da Espanha sobre grandes pagamentos feitos à uma empresa de alta autoridade de arbitragem da Espanha. Promotores espanhóis levantam valor de 1,4 milhões de euros (R$ 7,8 milhões) que o clube teria gastado em pagamentos durante três anos.

Na quarta-feira (15), a rádio espanhola Cadena SER informou que o time de futebol realizou as transações durante os anos de 2016 a 2018 para a empresa DASNIL 95 SL, de José Maria Enríquez Negreira, que comandava a vice-diretoria da Comissão Técnica de Árbitros (CTA) na época.

VEJA MAIS

A investigação se baseia em três irregularidades na tributação das atividades econômicas acerca dos pagamentos. Segundo documentos que a rádio obteve acesso, o antigo árbitro "não apresentou qualquer documento que comprovasse que era um serviço ao Barcelona".

Em nota, o Barcelona disse que o clube “contratou os serviços de um consultor técnico externo”, que lhe deu “relatórios técnicos à arbitragem profissional", o que é uma “prática comum entre os clubes de futebol”.

Em entrevista à rádio, Enríquez Negreira, que também já foi técnico da LaLiga, admitiu ter trabalhado de forma exclusiva ao Barcelona mas que jamais se vendeu e favoreceu o time espanhol em nenhuma decisão ou escolha de árbitro, e que sua ligação com o clube era de “assessor” dos atletas, sobre como se portar diante da arbitragem.

Nesta quarta (15), o ex-presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse ao jornal Mundo Deportivo que os pagamentos ocorriam 'pelo menos desde 2003', embolsando 575 mil euros (R$ 3,2 milhões) por ano, que foram encerrados no ano 2018 devido à política de corte de gastos.

Nota completa do Barcelona:

"Diante da informação veiculada hoje no programa "Què t'hi jugues" do "Ser"Catalunya", o FC Barcelona, ​​​​ciente dos fatos que a Procuradoria está investigando sobre pagamentos feitos a empresas externas, quer deixar claro:

Que o FC Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo, que forneceu, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categoria inferior na Espanha para a secretaria técnica do Clube.

Adicionalmente, o relacionamento com o próprio provedor externo foi ampliado com relatórios técnicos relacionados à arbitragem profissional, de forma a complementar as informações exigidas pela comissão técnica do time principal e da subsidiária, prática comum em clubes de futebol profissional.

Atualmente, esse tipo de serviço terceirizado cabe a um profissional alocado na Área de Futebol.

O FC Barcelona lamenta que esta informação apareça justamente no melhor momento esportivo desta temporada.

O FC Barcelona tomará medidas legais contra qualquer pessoa que prejudique a imagem do Clube com possíveis insinuações contra a reputação da entidade que possam surgir como resultado desta informação."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)