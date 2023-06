Irmã de Neymar, Rafaella Santos diz que já beijou mulheres e gosta de sexo selvagem

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, abriu o jogo sobre sua vida pessoal e íntima durante o podcast "PodCats", apresentado por Camilla Loures e Lucas Guimarães. A influenciadora afirmou que é adepta de sexo selvagem com pitadas de safadeza em seus momentos de intimidade. E admitiu que prefere fazer sexo selvagem porque curte ser "inesquecível".

O apresentador perguntou se Rafaella já chegou a se relacionar com mulheres: "Eu queria saber se você já ficou com mulher. Uma amiga minha quer saber". Envergonhada, a influenciadora demonstrou medo da reação do pai: "Posso ligar para o meu pai? Só rapidinho. Deixa eu ver se ele não me bloqueou. Pai, é só um marketing". Mas, logo, ela abriu o jogo e confirmou: "Já". Rafaella não quis revelar a identidade da ou das mulheres que beijou.

