Rafaella e Gabigol mantêm namoro discreto, diz site

Após inúmeras idas e vindas, o público fica curioso com o status de relacionamento de Rafaella Santos e Gabigol. Ninguém sabe ao certo se os dois estão realmente em um namoro sério. Porém, segundo fontes do site Extra, a irmã de Neymar e o atacante do Flamengo estão juntos, levando um namoro discreto.

Após a fase ruim que o casal passou cercada de idas e vindas, amigos do casal aconselharam para que os dois retomassem a relação, que existe desde 2017 e mantesse a história de amor longe das redes sociais, mídia, torcedores e fãs. E o que tudo indica é que vem dando certo.

Inclusive, no último fim de semana, Rafaella participou de uma resenha muito particular na casa de Nina Aché, mulher de Rodney, que jogava no Flamengo, até ano passado, portanto colega de Gabigol até 2022. O casal, que está vivendo na Grécia, onde ele está jogando, recebeu amigos para comemorar, entre outros momentos, o aniversário do personal trainer, Danilo Motosserra.

Na postagem de uma das fotos da resenha, em que Rafaella aparece, o aniversariante dá a entender que todas são suas alunas, inclusive a influencer. Na última sexta-feira, 2, no aniversário de Arrascaeta, Gabigol foi sem Rafa, apesar de todas as esposas de jogadores que marcaram presença estivessem por lá.

