Gabigol vive affair com paraense após irmã bancar cupido

O atacante do Flamengo, Gabigol engatou um affair com a influencer paraense Ingrid Ohara. A informação é do jornal Extra.

A jovem é ex participante dos programas ‘De Férias com Ex’ e ‘A Fazenda 2022’.

De acordo com a publicação, o flamenguista e Ingrid estão na fase do ‘se conhecendo melhor’.

A responsável pela aproximação entre eles é a irmã do atacante, Dhiovanna Barbosa. Os dois ficaram colados durante um after que aconteceu após o Ensaio da Anitta, no Rio de Janeiro, o último dia 8.

A cantora se apresentou no Riocentro, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade. Em seguida promoveu uma festinha só para amigos e celebridades mais chegadas em um hotel perto de onde ocorreu o evento.

Quem esteva no after, viu a proximidade entre Gabigol e Ingrid, mas não ficaram na frente de todos os convidados, só após a terceira festa.

Entre uma conversa e outra, Dhiovanna ficava entre eles para que fazer o papel de melhor cunhada, espantando os olhares curiosos e qualquer mulher que se aproximava do jogador.

Quem é Ingrid Ohara?

Nascida em Belém, a influenciadora foi para o Rio de Janeiro com apenas um ano de idade. No Instagram, ela soma mais de 11 milhões de seguidores.