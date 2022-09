Paraense joga fezes de cavalo na roupa de participantes em 'A Fazenda 14'

A paraense Ingrid Ohara respondeu com atitudes após ir para a segunda Roça de A Fazenda 14. Ela não gostou da possibilidade de deixar o programa e se “vingou”. Ingrid decidiu descontar sua raiva em Vini Buttel, após perder a Prova do Fazendeiro para ele.

Na madrugada de hoje, 29, ela colocou cocô de cavalo em um sacola e jogou nos pertences do ex-MTV. Ingrid levou a sacola até o quarto e jogou as fezes nas roupas do modelo.

O fedor era gigantesco. Depois ela tentou pegar a sua bolsa com perfume, mas os peões já tinham escondido.

VEJA MAIS

“Só fala bosta, só quero que coma bosta de volta. Eles pediram para tirar o roupão só. Não dá punição, pode tudo. Queria ter enfiado bosta na boca dele. Não fiz pior. Estou tranquila e calma”, disparou Ingrid.

Porém, a paraense também acabou atingindo as roupas de Lucas Santos, André Marinho e Shayan.

Os outros peões tentaram conversar Ingrid, mas foi em vão: “Depois eu boto na cama dele, eu jogo em cima dele. Eu pego o lixo, já que ele é um lixo, e jogo na cara dele. Eu só não faço isso porque dá expulsão.”

Vini provou mais ainda a influenciadora “Você tá com cara de fedelha. O que você fez, fedelha”, disparou. “Eu tava falando que eu tô tentando evoluir, que tá difícil, fedelha, mas você não vai entender isso. Você não aguenta pressão”, acrescentou o Fazendeiro da semana.

Ingrid ficou ainda mais irritada. A confusão precisou ser interrompida por outros peões.