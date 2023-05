'Com os tratamentos de aumento peniano, pode estar melhor', dispara Taty Sindel sobre Gabigol

A atriz paraibana Taty Sindel, que fez parte do Zorra Total, da TV Globo, falou sobre o affair que teve com Gabigol, jogador do Flamengo, em entrevista ao portal Metrópoles.

Questionada sobre uma fala que fez a respeito do desempenho sexual de Gabigol - ela disse que o craque do Flamengo não tem o mesmo talento fora do campo -, Taty afirmou que não se arrepende.

"Sou sincera, verdadeira e falo mesmo. Sou real! O desempenho dele pode ter mudado, não sei. Depois desses tratamentos de aumento peniano, de repente, ele pode ter feito alguma coisa, pode tá até melhor. Agora não sei se mudou alguma coisa. O que eu falei, tá falado", declarou.

Ela também comentou sobre outro affair, com o Clevinho Santana, ex da Paulinha Abelha, do Calcinha Preta: "A gente se conheceu, sim. Um amor de pessoa, doce e carinhoso. Lógico que é de se apaixonar, um menino lindo daquele. Lindo demais", disparou Taty.

Trabalho

A atriz revelou sua vontade de participar de um reality show, dizendo ainda que "marcaria" a edição da qual participasse. "Deolane e Andressa Urach são fichinha real", cutucou.

O site perguntou se Taty acha que "seu jeito impulsivo" prejudica na hora de conseguir novos trabalhos na TV, ao que a atriz rebateu: "De jeito nenhum. Não levo desaforo. Hoje em dia, o povo fala o que quer e tá tudo bem. Por que eu seria prejudicada em arrumar algum trabalho na TV?", questionou.

Ela ainda citou o exemplo de Patrícia Poeta. "O tempo todo corta o colega de trabalho e não é punida, todo mundo fica aplaudindo, ela tem o trabalho dela. Por que eu seria prejudicada?".