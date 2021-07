Ex-atriz do ‘Zorra Total’ abre jogo e fala sobre affair com Gabigol: ‘Fiquei mesmo’

A modelo Taty Sindel, ex-atriz do programa humorístico ‘Zorra Total’ e ex-Miss Bumbum, contou, durante a participação do programa Holofotes da Rádio FM O Dia, detalhes da briga que ocorreu no final do concurso que elegia a bunda mais bonita do país. As informações são do portal O Dia.

Na ocasião, ela teria arrancado a faixa da vice-campeã de Juh Campos por ter ficado insatisfeita com as colocações das participantes dentro do concurso. Mas, o que chamou a atenção dos telespectadores foi o fato de Taty, pela primeira vez, quebrar o silêncio e assumir o romance que teve com o jogador do Flamengo e da seleção brasileira Gabigol.

Ela, que já havia abandonado uma entrevista com Sérgio Mallandro por conta do assunto delicado, decidiu abrir o jogo. "Fiquei mesmo, mas não vou dar detalhes", respondeu já fugindo de outros questionamentos.