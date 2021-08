Após Gabigol negar qualquer contato com modelo Taty Sindel, colunista divulga foto dos dois juntos

Apesar de ter negado qualquer caso e encontro com a modelo e ex-atriz do Zorra Total Taty Sindel, o craque Gabigol parece não ter como explicar uma foto em que ele aparece com o rosto coladinho com Taty. No detalhe, a foto divulgada pela modelo para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ainda aparece uma data em que o jogador ainda namorava Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Gabigol não gostou por Taty ter criticado o seu desempenho na cama ao dizer que foi "feijão com arroz". No Twitter, Gabigol disse "está chato já, né? Um pouco mais de respeito, por favor!".

A modelo e atriz confirmou à colunista as informações dadas em entrevista ao canal Na Real do Bruno di Simone como voltou a falar do sexo 'normal' com o jogador. Os dois teriam se conhecido em uma "resenha". "Foi em uma resenhazinha e aí nós fomos para um lugar e ficamos. Gente... foi normal mesmo! Não foi aquelas coisas e ela agora está se pronunciando. Aconteceu mesmo e não foi aquele 'nosssssaaaa, não foi 'o sexo'. Foi normal", declarou.