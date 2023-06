Neymar assiste jogo da NBA com roupas que ultrapassam R$ 28 mil

O atacante Neymar Jr. marcou presença em mais um jogo da NBA, desta vez com um visual caro: o conjunto de roupas usadas pelo jogador ultrapassa acifra de R$ 28 mil. O craque esteve em Miami, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (9), para acompanhar a partida entre Denver Nuggets e Miami Heat, que jogam a final do torneio.

No evento, o camisa 10 foi entrevistado pelo youtuber e influenciador digital Chris Smoove, que produz vídeos sobre o preço de roupas usadas por celebridades. Neymar afirmou que sua roupa custava em torno de R$ 15 mil, mas uma pesquisa minuciosa revela que os valores são ainda maiores. Na internet, as roupas que o craque usou para assistir à partida podem ser encontradas pelos seguintes preços:

Boné - R$ 900;

Jaqueta - R$ 8,6 mil;

Camisa - R$ 3 mil;

Calça - R$ 6,3 mil;

Sapato - R$ 9,8 mil.

Neymar tem sido visto diversas vezes com o principal jogador do Miami Heat, Jimmy Butler. No jogo da última quarta, a torcida do brasileiro não foi suficiente para embalar o time de Butler, que perdeu por 109 a 94 e ficou atrás no placar de partidas, que está em 2x1. Veja alguns registros de Neymar na torcida:

O time de Butler retornará às quadras nesta sexta-feira (9), às 21h30. O jogo será transmitido pela TV Band, pelo canal de televisão por assinatura ESPN, e pelos serviços de streaming Star+ e NBA League Pass.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)