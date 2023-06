Vinícius Jr e ex-noiva de cantor de funk passam a noite juntos em 'open house' da mansão do jogador

Vinícius Jr. chegou ao Brasil e não perdeu tempo. Após marcar presença na partida entre Flamengo e Vasco, na segunda-feira, 5, o jogador reuniu um time de amigos e mulheres para o open house de sua mansão, no Rio de Janeiro. E não terminou a noite sozinho.

O craque do Real Madrid ficou com Bia Michelle, ex-bailarina do Faustão e também ex-noiva de MC Gui. A moça foi apontada ainda como um affair de Neymar. O festão, claro, teve proibição de celulares e transcorreu no mais perfeito sigilo.

Na lista dos convidados do novo morador do Condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, estavam os influenciadores Xurrasco, Vanessa Lopes e Pétala Barreto, a cantora Gabily e Lorena Maria, ex-de Rennan da Penha e muito amiga de Vini Jr. De acordo com o perfil Condomínio da Fifi, Bia Michelle passou a noite na casa do jogador quando a festa terminou.

Confira a postagem do jogador após partida entre Flamengo e Vasco:

