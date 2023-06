Jogador denuncia ofensa racista à Vinicius Jr no jogo Fifa 23

Mais um caso de racismo contra Vinicius Jr. foi registrado, mas desta vez bem longe dos campos de futebol reais. Foi no jogo Fifa 23, que o brasileiro Miguel “SpiderKong”, jogador profissional de e-sports, se deparou com um time de nome “Monicius Jr”, uma ofensa direta ao atacante do Real Madrid que tem sofrido diversos ataques racistas em jogos na Espanha.

O nome do time virtual é uma mistura da palavra “mono”, que significa macaco em espanhol, e o nome de Vinicius Jr. Além disso, o jogador, com o nome de usuário Rafaeo 10, também utilizava o escudo do Valencia, clube cuja torcida insultou Vini Jr com cânticos racistas em partida pela La Liga.

(Reprodução / Twitter / @thespiderkong)



VEJA MAIS

Após se deparar com o time, Miguel registrou uma denúncia à EA Sports, empresa desenvolvedora do jogo. Em resposta, poucas horas depois, a EA declarou que não enxergou a ação como uma violação das regras do jogo.

“Às vezes, um único comentário em uma discussão mais ampla, ou uma opinião extremamente diferente da sua, pode não ser uma violação”, escreveu a empresa na resposta.

A partida foi válida pelo Fut Champions, dentro do modo Ultimate Team do Game. Miguel joga pela equipe Tuzzy eSports e, pelo twitter, falou sobre o ocorrido e se revoltou com a não punição do adversário.