Torcedor do Palmeiras que cuspiu em Tite, do Flamengo, é identificado

O torcedor suspeito de ter cuspido em Tite, técnico do Flamengo, durante o intervalo da partida contra o Palmeiras no Allianz Parque no último domingo (21/04), foi identificado através do sistema de segurança de biometria facial.

O Palmeiras disse que fará um boletim de ocorrência sobre o caso e as imagens serão levadas à polícia. A equipe alviverde pede que sejam tomadas “medidas exemplares” contra o torcedor e diz que repudia qualquer tipo de agressão em sua casa.

O suspeito, que teve o nome preservado, pertence ao Programa Passaporte, comandado pela Real Arena, empresa da WTorre responsável pela administração do estádio. Até o momento a entidade não se pronunciou sobre o ocorrido.

VEJA MAIS

O treinador do Flamengo relatou que foi atingido por um cuspe na cabeça que veio da arquibancada e expressou indignação e constrangimento com a situação, durante entrevista a coletiva de imprensa que ocorreu após o jogo.

Na última segunda-feira (22/04) o diretor do Verdão, Anderson Barros, entrou em contato com o diretor do Flamengo, Bruno Spindel, para se desculpar pelo ocorrido em nome do clube.

(Alice Santos, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)