Palmeiras e Flamengo empatam no Allianz Parque pelo Brasileirão da Série A

Um dos confrontos mais esperados do Campeonato Brasileiro da Série A terminou sem o grito de gols. Palmeiras-SP e Flamengo-RJ, ficaram no 0 a 0, na tarde deste domingo (21/04), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Em um jogo pegado, disputado, que marcou o encontro dos técnicos Abel Ferreira e Tite, não saiu do zero. Com chances para os dois lados, o Palmeiras lamenta não ter conquistado um resultado melhor diante da sua torcida. Já o Flamengo conquista um ponto importante fora de casa contra o Verdão, que nos últimos anos vem rivalizando com o Mengão tanto nas competições nacionais, quanto na Libertadores.

O Flamengo agora soma 7 pontos em três partidas na Série A. Já o Palmeiras neste momento ocupa a 11ª colocação com quatro pontos. O próximo confronto do Fla no Brasileiro será no próximo domingo (28/04), no clássico diante do Botafogo-RJ, no Maracanã. Já o Verdão terá o clássico contra o São Paulo-SP, também no domingo, no Morumbi.