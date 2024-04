Torcedor dá chibatada em atleta após derrota na final da Supercopa da Arábia; assista

A cerimônia de premiação da Supercopa da Arábia Saudita, após a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad, foi marcada por um incidente bizarro. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, o jogador Hamdallah, atacante marroquino do time de Marcelo Gallardo, é visto sendo agredido com chibatadas por um homem nas arquibancadas, após uma discussão entre os dois. O agressor foi detido.

O vídeo foi amplamente compartilhado por diversos perfis ligados ao Al-Hilal e ao Al-Ittihad. Segundo as publicações, o agressor seria um torcedor do Hilal. Hamdallah parece responder a provocações à distância, se aproxima e joga água em direção ao homem, que reage imediatamente com a agressão. Veja:

O zagueiro brasileiro Luiz Felipe, companheiro do atacante, estava próximo. A situação se tornou tensa, e Hamdallah teve que ser contido por outras pessoas presentes no gramado. Até o momento, nem o Al-Ittihad nem o atacante se pronunciaram sobre o ocorrido.

Hamdallah marcou o gol do Al-Ittihad durante o jogo, no primeiro tempo. Durante a comemoração, ele fez um gesto de silêncio em direção à torcida do Al-Hilal. Segundo relatos de diferentes veículos sauditas, o agressor foi detido e entregue às autoridades de segurança de Abu Dhabi.

O Al-Ittihad acabou perdendo por 4 a 1 para o rival Al-Hilal, conquistando o vice-campeonato da Supercopa Saudita.