Cristiano Ronaldo pode ser punido com chibatadas por prática de adultério no Irã; entenda

Se retornar ao Irã, seja por qual motivo for, o atacante Cristiano Ronaldo pode receber a punição severa, por desrespeitar as leis do país muçulmano. O atacante do All-Nassr abraçou e beijou uma mulher solteira, após receber dela um presente especial. O ato, que é considerado crime no país e é punido com nada menos que 100 chibatadas. Confira o vídeo.

Apesar do enredo catastrófico, a atitude do jogador não teve o objetivo de desafiar as leis do país. O craque português esteve no país junto ao All-Nassr, para jogar contra o Persépolis, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia - a partida foi vencida pelo time árabe por 2 a 0. O jogador então foi presenteado com um quadro feito pela pintora Fatemeh Hamami, que tem 85% do corpo paralisado.

Ao presentear o atleta, ela foi agraciada com um abraço e um beijo na cabeça, o que provocou, de um grupo de legistas iranianos, o pedido de penalidade à justiça do país. A constituição do país exige que a pena seja aplicada, caso o jogador retorne ao Irã, mas também existe a possibilidade dele ser perdoado por um juiz, caso mostre arrependimento. CR7 é casado com Georgina Rodriguez há sete anos.