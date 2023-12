Rony comenta possibilidade de jogar a Supercopa do Brasil no Mangueirão: 'Seria maravilhoso'

Em Belém desde a última quinta-feira (7), quando andou pelas ruas ostentando a taça de campeão brasileiro de 2023, o atacante paraense Rony conversou com a equipe de O Liberal nesta sexta (8). Ele falou sobre a frustração de ainda não ter jogado do Novo Mangueirão após a reforma que deixou o estádio "padrão Fifa".

O paraense, atleta do Palmeiras, viveu a expectativa de ser convocado por Fernando Diniz para atuar pela Seleção Brasileira no jogo contra a Bolívia, que aconteceu em setembro deste ano em Belém. Na época, o torcedor paraense lotou o Mangueirão e fez uma "festa digna de ser mostrada para o mundo inteiro", como Rony mesmo definiu. Mas, se depender de especulações, Rony poderá realizar, daqui a menos de dois meses, essa vontade. Desde que o Mangueirão foi reaberto, a chegada de grandes eventos esportivos já é uma realidade, inclusive, com a possível realização da final da Supercopa do Brasil em Belém.

Rony não escondeu o sorriso e soltou o verbo sobre a possibilidade:

"É sério isso, existe essa chance? Seria maravilhoso! Nossa, você alegrou meu dia! Se isso acontecer, vou ficar muito feliz e honrado de voltar a jogar no Mangueirão, seria uma felicidade imensa, até porque não só o povo paraense vai lotar o estádio, mas a torcida do Palmeiras iria invadir Belém. Vou aproveitar e falar pra eles: 'Família Palmeiras, aqui a gente tá em casa'. Vou ficar muito feliz mesmo se isso acontecer", comentou o atleta do Palmeiras.

A Supercopa do Brasil

Para quem não sabe, a Supercopa do Brasil é um título disputado entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão. Ela define quem seria, de fato, o melhor clube do país no ano. Como em 2023 o São Paulo venceu a Copa do Brasil e o Palmeiras o campeonato Brasileiro, a disputa será entre os dois gigantes paulistas.

Se de fato as especulações se confirmarem, São Paulo x Palmeiras jogariam em Belém no dia 03 de fevereiro de 2024, um sábado, provavelmente, às 17h e, quem sabe em solo paraense. Outros estádios que podem receber o clássico Choque-Rei é a Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Mané Garrincha, em Brasília.