Gabigol antecipa retorno ao Flamengo e despista sobre rumores de transferência ao Corinthians

O atacante Gabigol deu início aos trabalhos no Flamengo para a temporada de 2024 ao antecipar sua reapresentação nesta quarta-feira (3). O jogador compartilhou uma foto nas redes sociais mostrando seu treino na academia do Ninho do Urubu, enquanto o restante do elenco segue em período de férias. A preparação oficial para o novo ano está programada para começar no dia 8 de janeiro.

Postagem foi feita pelo atacante na manhã desta quarta-feira, 3 (Reprodução/Instagram/@gabigol)

Gabigol, cujo contrato com o Flamengo se estende até o final de 2024, com outros três anos de vínculo já acertados, ainda não formalizou a renovação com o clube - falta apenas a assinatura do contrato. Nas últimas semanas, surgiram especulações sobre um possível interesse do Corinthians no atacante.

O presidente corintiano, Augusto Melo, manifestou o interesse na contratação de Gabigol em sua primeira entrevista coletiva no cargo. No entanto, a multa rescisória estipulada no contrato do jogador com o Flamengo é de R$ 117 milhões, valor que o dirigente corintiano considerou inviável de ser pago. A situação gera expectativas e incertezas no mercado da bola.