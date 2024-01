Veja o que levou Everton Ribeiro a aceitar proposta do Bahia

O Bahia fechou a contratação do meia Everton Ribeiro, que não renovou com o Flamengo. O Tricolor de Aço chegou a um acordo com os representantes do jogador de 34 anos nesta terça-feira (02) e terá vínculo de dois anos.

VEJA MAIS

Everton negociava a renovação com o Flamengo desde o início de dezembro, mas foi ‘cozinhado’ pela diretoria carioca até o encerramento do prazo, no último dia 31. As partes tiveram várias reuniões para tentar chegar a um acordo, o que não ocorreu devido às divergências quanto ao tempo do novo contrato.

O camisa 7 pleiteava a extensão por mais uma temporada, o que foi prontamente negado pelos diretores. O Rubro-Negro ofereceu a ampliação apenas até o fim de 2024.

Com o impasse, o Bahia entrou no negócio e ofereceu uma proposta de dois anos, com valorização salarial em relação ao pago pelo Flamengo. O time baiano também contou com o apoio de Rogério Ceni para convencer o jogador. Eles trabalharam juntos no clube carioca entre 2020 e 2021. A informação da conclusão da negociação foi antecipada pelo ge.

Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em junho de 2017 na reformulação do time e logo conquistou o status de ídolo. Ele foi bicampeão do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), da Copa Libertadores (2019 e 2022) e da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), campeão da Copa do Brasil (2022) e Recopa Sul-Americana (2020).

Além disso, faturou três Estaduais (2019, 2020 e 2021). Em 2023, Everton disputou 62 jogos, balançou as redes apenas três vezes e deu sete assistências.