Everton Ribeiro no Flamengo: último dia de contrato com o Fla sem resposta para a renovação

Everton Ribeiro, meia de 34 anos, viu encerrar seu contrato com o Flamengo neste domingo (31), sem uma resposta oficial para a proposta de renovação que é aguardada desde a quinta-feira (28). O jogador, que participou do casamento de Arrascaeta no Uruguai na última sexta-feira (29), não obteve a confirmação desejada e, assim, entra em uma fase decisiva sobre seu futuro no clube.

A confiança na renovação, que inicialmente era mútua, foi diminuindo nos últimos meses. Enquanto o Flamengo acertava a extensão contratual com outros jogadores, as negociações com Everton Ribeiro foram adiadas para depois do Campeonato Brasileiro. O clube ofereceu mais um ano de contrato, mas o jogador buscava o dobro do prazo.

A proposta de manter o salário atual foi aceita por Everton Ribeiro, contudo, o impasse surgiu em relação ao prazo do contrato. O meia sugeriu um acordo de um ano com renovação automática por mais um, condicionada ao cumprimento de metas preestabelecidas. A diretoria do Flamengo, considerando ter oferecido o máximo possível, aguarda a decisão final do jogador.

Até então, Everton Ribeiro, desejando permanecer no Flamengo, não iniciou negociações com outros clubes. No entanto, a partir desta segunda-feira, ele estará livre no mercado e já recebeu propostas de equipes de diversas regiões do Brasil.

Titular, capitão e peça fundamental do Flamengo desde 2017, Everton Ribeiro acumula 394 jogos, 46 gols, 61 assistências e 11 títulos. Este ano, perdeu a titularidade, mas ainda assim manteve-se como uma opção valiosa no elenco. Caso renove, enfrentará a concorrência de De La Cruz pela posição.