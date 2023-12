Jogo do Flamengo contra o Sampaio Corrêa-RJ pelo Campeonato Carioca é confirmado no Mangueirão

Agora é oficial! A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de 2024 será disputada no estádio Mangueirão. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (28) pelo diretor da BIS Entretenimento, Calilo Kzam.

Calilo afirmou que o jogo será disputado no dia 31 de janeiro, uma quarta-feira, à noite. A venda de ingressos deve começar logo após a virada do ano. Os valores de bilhetes ainda não foram definidos.

Segundo o diretor, a vinda do jogo do Flamengo para Belém faz parte de uma série de ações feitas pela BIS, cujo foco é colocar Belém na rota dos grandes eventos de entretenimento do Brasil.

"A gente tem procurado trazer grandes eventos para Belém, com o apoio do Governo do Estado. A BIS traz eventos do showbiz, como foi o caso do Buteco do Gusttavo Lima, e esportivos, como a vinda do time de maior torcida do Brasil. Usamos para isso um equipamento de primeiro mundo, que é o Mangueirão, para trazemos o melhor entretenimento possível para o povo paraense", explicou.

Jogos do Cariocão fora do Rio

A prática de jogos de clubes cariocas em outros estados é comum. Vasco e Flamengo disputaram o “Clássico dos Milhões” na cidade de Manaus, em 2016, com direito a mais de 44 mil torcedores, sendo o terceiro maior público da Arena da Amazônia. Em fevereiro do ano passado, Vasco e Botafogo se enfrentaram no estádio Castelão, em São Luís, também pelo Campeonato Carioca.

Em 2024, além de Belém, a cidade de Manaus, no Amazonas, também vai receber uma partida do Flamengo pelo Cariocão. Pela primeira rodada da competição, o Rubro-Negro enfrenta o Audax-RJ, na quarta-feira (17), às 21h30, na Arena da Amazônia. Os ingressos para o jogo já estão sendo vendidos.