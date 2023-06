Filhos de Éverton Ribeiro, do Flamengo, recebem camisas do Paysandu e cantam 'hino' do Papão; vídeo

Os filhos do jogador Évrrton Ribeiro, do Flamengo-RJ, receberam camisas do Paysandu e mascotes de presentes do humorista André Martha Filho. O registro dos “recebidinhos” foi feito pela esposa de Éverton Ribeiro, Marília Nery, em sua conta no Instagram. Os filhos “Guto” e “Totói” vestiram a camisa do Papão e cantaram a marchinha popular do Paysandu.

ASSISTA

A esposa de Éverton Ribeiro leu um recado feito pelo humorista André Martha Filho, torcedor fanático do Papão. Ele cita que o meia Éverton Ribeiro já possui uma camisa do Papão e que mandou os presentes para os filhos do jogador rubro-negro e também para Marília Nery. As crianças abriram as sacolas com os presentes e em seguidas vestiram a camisa do Papão. Em uma parte do vídeo, o filho menor do atleta do Mengão canta a popular marchinha “Uma listra branca outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzu”

VEJA MAIS

Éverton Ribeiro já havia recebido uma camisa do Paysandu do próprio humorista André Martha Filho, no mês de fevereiro e pousou para a foto segurando a camisa do Papão. Essa não é a primeira vez em que um astro do futebol recebeu uma camisa do Paysandu de André Martha Filho. O jogador Neymar Jr, do Paris Saint Germain-FRA, também foi presenteado com uma camisa do Papão.