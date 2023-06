De volta ao Papão, Hélio dos Anjos cita erro de Vuaden contra o Náutico: 'não vamos esquecer isso'

A chegada do técnico Hélio dos Anjos para comandar o Paysandu na Série C 2023 trouxe também lembranças amargas, da partida contra o Náutico-PE, ocorrida em 2019. No jogo em que valia o acesso à Série B, quando o árbitro Leandro Pedro Vuaden, marcou um pênalti inexistente e que acabou com o Paysandu perdendo o acesso. Hélio comandava o Papão na partida e no aeroporto foi questionado sobre o árbitro Vuiden, que reconheceu que errou. Para o comandante bicolor, esse erro jamais será esquecido e afirmou que vai trabalhar para que o Paysandu volte à Série B.

VEJA MAIS

"Graças a Deus eu não tive a oportunidade, em nenhum jogo meu de ter [novamente] a direção do Vuaden. Realmente ele falou tudo isso, mas não mudou nada. O que mudou foi a vida do Paysandu, que está aí, há quatro anos, correndo atrás de uma classificação que ele tirou. É muito simples 'eu errei' e acabou, mas não vamos esquecer isso. Temos agora a oportunidade de fazer tudo aquilo que ele não nos deixou fazer naquele ano", disse.

A partida ocorreu no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), no dia 8 de setembro de 2019. O Paysandu vencia a partida pelo placar de 2 a 1 até o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcar um pênalti, nos acréscimos do segundo tempo, a favor do time nordestino. Em entrevista recente, Vuaden admitiu que errou ao marcar a penalidade.

Após a saída do Paysandu em 2020, o técnico Hélio dos Anjos foi contratado justamente pelo Náutico, clube onde ficou até 2021. Nesta Série C, o Papão vai encarar o Náutico, em um reencontro após o erro do árbitro Leandro Pedro Vuaden. A partida entre Paysandu x Náutico está marcada para o dia 9 de agosto, em Belém, ainda sem local e horário definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).