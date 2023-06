Fechado com o Paysandu, Hélio dos Anjos relembra negociação com o Remo e diz admirar Fábio Bentes

O técnico Hélio dos Anjos desembarcou em Belém no início da tarde desta quinta-feira (29), para comandar o Paysandu pela terceira vez na carreira. O técnico falou do momento em que o clube alviceleste vive na tabela da Série C e das negociações que teve com a própria diretoria bicolor nessa atual temporada e com o Remo, maior rival do Papão.

O novo comandante bicolor citou família, documento assinado com clube árabe e comentou a procura do Remo. Hélio dos Anjos agradeceu a procura e disse que possui maior respeito pelo presidente azulino Fábio Bentes, com quem tratou sobre o assunto.

“Eu estava em um momento diferente quando o Paysandu me procurou [da primeira vez]. Estava saindo de um clube [Ponte Preta] depois de um ano e meio, um desgaste muito grande. Estava querendo ficar um pouco em casa, tenho um neto de dois anos e meio de idade, eu praticamente não vivi nada dele. Ontem [quarta-feira], quando recebi o telefonema do Paysandu, estava andando de bicicleta passeando com ele, e hoje já estou aqui, trabalhando. Logo em seguida tive que assinar e paguei uma pequena multa ao agente que eu tinha feito um pré-contrato com a Arábia, mas eu, por questão de família, não estava mais querendo ir. Naquele momento eu estava impossibilitado com relação ao Remo. Mas quero deixar aqui claro que fui muito bem tratado, naquele momento, pelo presidente do Remo, pessoa que respeito muito”, revelou.

O Remo não fechou com o Hélio dos Anjos e optou por contratar Ricardo Catalá, para o lugar de Marcelo Cabo, que caiu do comando azulino após quatro derrotas seguidas na Série C do Brasileiro.