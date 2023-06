Hélio dos Anjos sobre acesso do Paysandu: 'Com muita fé em Nossa Senhora de Nazaré, vamos alcançar'

Como informado pela equipe de O Liberal, Hélio dos Anjos é o novo técnico do Paysandu. Após a saída de Marquinhos Santos, o novo comandante acertou rapidamente com o Papão para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em um vídeo gravado e publicado nas redes sociais do clube bicolor, Hélio dos Anjos falou sobre os desafios que deve encarar neste retorno à Curuzu. Durante a mensagem, o comandante "conversou" com a torcida alviceleste:

"Alô torcida bicolor. Primeiramente, [quero] agradecer a todos vocês pelo carinho e por tudo o que você transmitiu em toda a minha carreira. Estou aqui anunciando o meu retorno ao Paysandu e para dizer o privilégio, alegria e orgulho por estarmos de volta ao futebol paraense e ao Paysandu. Sabemos das dificuldades, daquilo que pode ser feito. As dificuldades são criadas para os fortes conseguirem superá-las e nós seremos fortes juntamente com vocês", começou Hélio.

O Paysandu iniciou a temporada como um dos favoritos ao acesso. Porém, 10 rodadas depois, o Papão está mais próximo do Z4 que do G8 da Terceirona. Hélio afirmou que tem noção dos problemas enfrentados pelo Bicola, mas que o trabalho visa o acesso:

"Estou muito consciente, mas acima de tudo estou motivado, entusiasmado para buscar, junto com esta grande torcida, os resultados que precisamos. Seremos um grupo forte, junto com os jogadores, comissão técnica, direção e você, torcedor do maior e do melhor, o Paysandu. Amanhã, a partir de 12h já estamos em Belém em busca dos nossos objetivos. Com muita fé em Nossa Senhora de Nazaré, vamos alcançar tudo o que temos que alcançar", concluiu.