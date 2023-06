Chegou! Hélio dos Anjos desembarca em Belém e assume o Paysandu: 'É fazer resultados'

Hélio dos Anjos desembarcou em Belém por volta do meio-dia e foi recebido pelo executivo de futebol bicolor, Ari Barros, para iniciar sua terceira passagem pelo Paysandu. O treinador recebeu de cara uma recepção calorosa de torcedores até ser abordado por jornalistas que estavam no saguão do aeroporto. Solícito, Dos Anjos avaliou, em suas primeiras palavras, o desafio de assumir o Papão na Série C 2023. Ele mantém a meta do acesso na temporada, apesar da má posição da equipe na tabela da competição.

"Os desafios foram feitos para a gente superá-los. Eu não tenho qualquer dúvida sobre aquilo que prentendemos na competição [acesso à Série B]. Primeiramente, nós vamos em busca de equilibrar a equipe, equilibrar o trabalho, contando com todos. É um momento que não podemos dividir situações. O torcedor é fundamental, nós, profissionais, somos fundamentais, a nossa direção é fundamental", apontou a oliberal.com.

"É um momento de sacrifício, e vão ter que ter sacrifício porque a nossa forma de trabalhar é assim e, naturalmente, acima de todos nós, há a entidade. Respeito muito isso e espero que a gente consiga rapidamente resolver pequenos problemas, que são resultados. É fazer resultados", reforçou.

Questionado sobre a necessidade de contratações e uma avaliação do atual elenco alviceleste - principais reclamações do seu antecessor, Marquinhos Santos - Hélio dos Anjos preferiu desconversar, mas assumiu que já tocou nesse assunto com a diretoria do Paysandu.

"Nós não temos tempo para avaliar [elenco], temos o tempo mínimo de ganhar jogos. Paralelo a isso vamos ver o que vamos fazer, mas neste momento não vou falar nada de contratação. Naturalmente já se discutiu pequenos detalhes da formação do grupo e a única coisa que me preocupa é que o tempo é escasso, o mercado está inflamado, tá quente, os valores estão altíssimos, mas, acima de tudo, tem que vir aqui com vontade. O sacrifício é a principal forma nossa para desenvolver aquilo que precisamos desenvolver. Certeza que vamos estar felizes daqui a alguns dias", afirmou o novo técnico bicolor.

Antes de assumir o Papão, Hélio dos Anjos já estudava e assista jogos da equipe. O treinador contou que também aproveitou o voo de Campinas a Belém para assistir às últimas partidas do clube na Série C.

"Não vou tecer qualquer cometário técnico, apesar de que eu conheço essa equipe do Paysandu. Posso pegar o meu iPad aqui e mostrar os últimos três jogos do Paysandu, vim assintindo no voo dois deles. Tem coisas para se fazer, coisas para trabalhar. Não vou falar se é muito ou pouco. Primeiro vamos ter a relação com a diretoria, com os jogadores, com os nossos funcionários", explicou.

Lembranças de Vuaden

Uma imagem marcante da última passagem de Hélio dos Anjos pelo Paysandu foi a partida contra o Náutico, que poderia ter definido o acesso do clube paraense para a Série B. O jogo, disputado no Estádio dos Aflitos, em Recife, no dia 8 de setembro de 2019. O Papão vencia por 2 a 0 até o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcar um pênalti, nos acréscimos do segundo tempo, a favor do time pernambucano. Em entrevista recente, Vuaden admitiu que errou ao marcar a penalidade. Hélio, porém, afirmou que não aceita a fala do árbitro e que nunca esqueceu o lance.

"Graças a Deus eu não tive a oportunidade, em nenhum jogo meu de ter [novamente] a direção do Vuaden. Realmente ele falou tudo isso, mas não mudou nada. O que mudou foi a vida do Paysandu, que está aí, há quatro anos, correndo atrás de uma classificação que ele tirou. É muito simples 'eu errei' e acabou, mas não vamos esquecer isso. Temos agora a oportunidade de fazer tudo aquilo que ele não nos deixou fazer naquele ano".

Negociações recentes com Paysandu e Remo

Hélio dos Anjos chegou a negociar com o Paysandu em abril deste ano, após a demissão de Márcio Fernandes. As conversas não avançaram e o clube fechou com Marquinhos Santos. E, em maio, o Remo também foi atrás do treinador para substituir Marcelo Cabo, mas recebeu um 'não' de Dos Anjos em razão de um pré-contrato assinado com uma equipe da Arábia Saudita. Nesta quinta-feira, o técnico admitiu que desistiu de ir trabalhar no exterior para ficar mais próximo da família.

"Eu estava em um momento diferente quando o Paysandu me procurou [da primeira vez]. Estava saindo de um clube [Ponte Preta] depois de um ano e meio, um desgaste muito grande. Estava querendo ficar um pouco em casa, tenho um neto de dois anos e meio de idade, eu praticamente não vivi nada dele. Ontem [quarta-feira], quando recebi o telefonema do Paysandu, estava andando de bicicleta passeando com ele, e hoje já estou aqui, trabalhando. Logo em seguida tive que assinar e paguei uma pequena multa ao agente que eu tinha feito um pré-contrato com a Arábia, mas eu, por questão de família, não estava mais querendo ir. Naquele momento eu estava impossibilitado com relação ao Remo. Mas quero deixar aqui claro que fui muito bem tratado, naquele momento, pelo presidente do Remo, pessoa que respeito muito", revelou.

Estreia no sábado

A primeira partida de Hélio dos Anjos no comando do Paysandu será neste sábado, na Curuzu, contra o Brusque. A partida começa às 19h e é válida pela 11ª rodada da Série C. Os ingressos já estão sendo vendidos e o novo comandante bicolor espera casa cheia.

"Essa volta para mim é maravilhosa, é privilégio. Tem muito a ver com o Maurício [Ettinger, presidente]. Porque tudo o que ficou para trás meu, no Paysandu, o Maurício, sem qualquer docunmento, me pagou religiosamente em dia, do jeito que combinamos. Levo muito isso em conta. E levo também a paixão que tenho pelo Pará, pelo futebol paraense. Estou muito motivado. São 65 anos de idade, a primeira vez que vim aqui foi em 1995, mas estou agora muito mais motivado, porque estou no final. Nós vamos continuar sendo abraçados pelo torcedor. Sábado eu tenho certeza que nós teremos estádio cheio e vamos buscar o resultado", concluiu.