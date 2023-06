Imagem forte: ex-Paysandu, lateral Diego Matos fratura vértebras em partida da Série C; vídeo

O lateral-esquerdo Diego Matos, titular absoluto do Náutico e presente em 32 dos 36 jogos da equipe na temporada, deixou o estádio dos Aflitos de ambulância após o confronto contra o Amazonas, pela 10ª rodada da Série C. Durante a partida, o jogador sofreu uma entrada dura por trás do lateral-direito Yuri Ferraz, do time amazonense, e imediatamente caiu no chão com intensas dores nas costas, pedindo substituição.

VEJA MAIS

Após receber atendimento inicial no gramado, Diego Matos foi retirado de maca e chorando bastante, sendo encaminhado aos vestiários.

Exames de imagem realizados nesta quinta-feira (29) constataram que o lateral-esquerdo fraturou três vértebras da coluna. Apesar da gravidade da lesão, que exigirá um tempo de recuperação estimado em até dois meses, o jogador não precisará ser submetido a cirurgia, mas utilizará um colete para aliviar a dor. Ele está sendo acompanhado pelos médicos do clube, Marcelo Larrazábal e Mucio Vaz.

Com a derrota por 1 a 0 para o Amazonas, o Náutico permanece no G-8, ocupando agora a sétima posição com 15 pontos, apenas um ponto à frente do Brusque, o primeiro time fora da zona de classificação para a segunda fase.