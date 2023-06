Após saída do Paysandu em 2020, Hélio dos Anjos acumulou polêmicas em outros clubes

O Paysandu fechou a contratação de Hélio dos Anjos para o restante de 2023. O técnico, que estava sem clube desde que deixou a Ponte Preta, em abril deste ano, retorna à Curuzu após três anos. A equipe de O Liberal relembra agora os últimos trabalhos do treinador.

Náutico

Após sair do Paysandu em setembro de 2020, em meio a polêmicas com a diretoria, Hélio assumiu o Náutico, que estava na Série B. Ele chegou com a missão de salvar o Timbu do rebaixamento, e conseguiu alcançar esse objetivo.

No entanto, em 2021, o treinador passou por um momento conturbado. Em setembro, um mês após ter pedido demissão do Náutico, Hélio dos Anjos retornou ao clube por meio de um intermediário ligado ao grupo de empresários que apoiavam a gestão do clube na época.

Porém, em fevereiro de 2022, Hélio dos Anjos foi demitido devido à crise interna do clube. A decisão foi tomada em comum acordo para a rescisão do contrato, que tinha validade até 30 de novembro. Durante sua passagem, o treinador comandou o time em 64 jogos, conquistando 30 vitórias, 18 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 56,2%.

Em entrevista ao GE Pernambuco, Hélio afirmou que não deseja ter nenhum tipo de aproximação com Diógenes Braga e Edno Melo (ex-presidente), "até a quinta geração", e disse que os dois não queriam seu retorno.

Ponte Preta

No mesmo mês de fevereiro do ano passado, Hélio dos Anjos assumiu a Ponte Preta. Chegou com a equipe em uma situação delicada no Campeonato Paulista e não conseguiu evitar o rebaixamento. Na Série B, teve altos e baixos, e a reação no segundo turno, quando o time chegou a flertar com o G-4, resultou na renovação do seu contrato para 2023.

Na atual temporada, Hélio cumpriu o objetivo de levar a Ponte Preta de volta à elite estadual e conquistou a Série A2, quebrando um jejum de 53 anos da torcida alvinegra sem celebrar um título principal. Mas foi eliminado pelo Brasil-RS, ainda na segunda fase.

Apesar de ter sido campeão e contar com o apoio da torcida, Hélio deixou a Ponte Preta dez dias após o título da Série A2 do Paulista, em comum acordo. A saída, definida na última terça-feira, teve como principal motivo a divergência em relação à montagem do elenco para a Série B.

Além dos desentendimentos no dia a dia, admitidos pelo próprio presidente alvinegro, declarações de Hélio dos Anjos pouco antes da saída não foram bem recebidas pela diretoria executiva, além de reivindicar publicamente a necessidade de "pelo menos cinco contratações" para a Segundona e destacou que a responsabilidade de resolver isso era do clube, "quem comanda o clube".