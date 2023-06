Re-Pa com portões fechados? Paysandu é punido pelo STJD novamente; veja

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou nesta quarta-feira (28) a punição do Paysandu por dois jogos com portões fechados, além de uma multa de R$ 30 mil. A decisão foi tomada pela terceira comissão disciplinar devido aos incidentes provocados pela torcida durante a partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR) no último dia 7 de junho.

Embora fosse o time visitante, o Paysandu se envolveu em tumultos causados por seus torcedores e recebeu a punição por ser reincidente. O Operário-PR também foi penalizado da mesma forma e ambas as punições serão aplicadas a partir da próxima rodada da Série C, prevista para o fim de semana.

Consequentemente, o Paysandu poderá cumprir a pena já no próximo jogo, agendado para o sábado (1º), contra o Brusque-SC, e no clássico Re-Pa, onde apenas mulheres e crianças poderão comparecer ao estádio.

O Paysandu é o mandante no clássico Re-Pa. A renda e a capacidade são divididas, mas apenas mulheres, crianças e adolescentes de até 16 anos poderão estar presentes no jogo. O Paysandu vai recorrer da decisão, de acordo com a assessoria.