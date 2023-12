Conselho Deliberativo do Flamengo aprova mudança de patrocinador master

Por unanimidade, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite da última quinta-feira (28), com 125 votos favoráveis, a substituição do patrocinador principal. A empresa de apostas esportivas Pixbet assumirá o espaço central da camisa rubro-negra, anteriormente ocupado pelo Banco BRB. Este novo patrocínio renderá ao Flamengo um total de R$ 170 milhões ao longo de dois anos de contrato, sendo um pagamento inicial de R$ 20 milhões, seguido por cinco parcelas de R$ 30 milhões cada.

Consequentemente, o BRB (Banco de Brasília), que ocupava o espaço principal e tinha a opção de cobrir o valor, passará a ter sua marca na omoplata por um período de três meses, mediante o pagamento de R$ 6,2 milhões. Além disso, houve um aumento no patrocínio da ABC da Construção, responsável pela estampagem da marca nos shorts, passando de R$ 6,3 milhões para R$ 7,1 milhões. Este novo acordo compreende um montante de R$ 5,2 milhões em investimento direto e R$ 1,9 milhão em permuta.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Elenco principal do Flamengo virá a Belém para jogo do Campeonato Carioca; confira os jogadores]]

Considerando todas essas mudanças e os aumentos nos contratos de patrocínio, o valor total anual da camisa do Flamengo passa a ser de R$ 225,8 milhões. Abaixo estão os detalhes dos valores:

- Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

- Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

- BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões

- Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

- SIL (manga): R$ 12 milhões

- ABC (short): R$ 7,1 milhões

- Tim (número): R$ 5 milhões

- Assistant card (barra traseira): R$ 20 milhões