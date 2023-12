Flamengo investiu mais de R$1 bilhão em elenco desde 2019

De 2019 a 2023, o Flamengo investiu pouco mais de R$1 bilhão no elenco. A contratação do uruguaio De La Cruz fez o Rubro-Negro superar a marca em reforços na últimas cinco temporadas, tendo ainda, mais contratações previstas para 2024.

O investimento é proporcional à capacidade de venda de atletas. Desde 2019, na era Rodolfo Landim, o clube arrecadou cerca de R$1,2 bilhão apenas em saída de jogadores. De acordo com a apuração do ge, em setembro do ano passado, o mengão atingiu a marca de R$1 bi.

Ainda no mesmo ano, o Flamengo investiu quase R$800 milhões na montagem do elenco, incluindo aquisição de jogadores, luvas, renovações, comissões e investimentos na categoria de base (cerca de R$140 milhões). Já no início de 2023, somente com a venda de pratas da casa, o clube recebeu mais R$243,5 milhões, montante impulsionado pelas idas de João Gomes e Matheus França para a Premier League.

Desde então, o Flamengo fez mais contratações de altos valores. Fora De La Cruz, o clube investiu nas compras de Ayrton Lucas, Gerson, Allan e Luiz Araújo - no fim de 2022 e em 2023. O montante destas aquisições chega a quase R$300 milhões (R$299,7 milhões).

Para 2024, é possível que o valor não pare por aí. O rubro-negro tem negociações encaminhadas com Léo Ortiz e Viña, assim como grande expectativa pelo fechamento de negócio com zagueiro do Bragantino em 6,5 milhões de euros (R$34,8 milhões).

Na compra de jogadores, desde 2019, são R$895,4 milhões. Em uma soma de R$140 milhões de investimentos nas categorias de base, o Flamengo chega a R$1,035 bilhão investidos em seu elenco nas últimas cinco temporadas. O valor ainda não inclui multas de rescisão de jogadores, que desde 2020, somam R$46,5 milhões em demissões de técnicos.

Confira as contratações do Flamengo desde 2019

Gerson- R$92 milhões- 2023

Arrascaeta- R$89,4 milhões- 2019

Pedro - R$88,2 milhões- 2020

- R$88,2 milhões- 2020 Gabigol - R$78,6 milhões- 2019

- R$78,6 milhões- 2019 De La Cruz - R$77 milhões- 2023

- R$77 milhões- 2023 Everton Cebolinha- R$73 milhões- 2022

Gerson- 49, 7 milhões- 2023

Luiz Araújo- R$48 milhões- 2023

Allan- R$43 milhões- 2023

Ayrton Lucas- R$39,7 milhões- 2023

Michael- R$38,5 milhões- 2020

Léo Pereira- R$34,2 milhões- 2022

Thiago Maia- R$24 milhões- 2022

Bruno Henrique- R$23 milhões- 2019

Rodrigo Caio- R$21,2 milhões- 2019

Pablo- R$16,6 milhões- 2022

Erick Pulgar- R$15,6 milhões- 2022

Santos- R$15,5 milhões- 2022

Fabrício Bruno- R$15,12 milhões- 2022

Marinho- R$6,4 milhões- 2022

Pablo Marí- R$5,5 milhões- 2019

Matheuzinho- R$1,2 milhões- 2019

Filipe Luís- Livre no mercado- 2019

Rafinha- Livre no mercado- 2019

David Luiz - Livre no mercado- 2021

- Livre no mercado- 2021 Vidal- Livre no mercado- 2022

Varela- Livre no mercado- 2022

Gustavo Henrique- Livre no mercado- 2020

Isla- Livre no mercado- 2020

Rossi- Livre no mercado- 2023

João Lucas- Livre no mercado- 2019

Bruno Viana- Empréstimos- 2021

Pedro Rocha- Empréstimos- 2019

Kennedy- Empréstimos- 2021

Andreas Pereira- Empréstimos- 2021

