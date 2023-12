Copinha 2024: Remo fará cortes no elenco e terá que viajar quase 3 mil quilômetros de ônibus

O Remo é um dos representantes do Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Simba, carinhosamente chamado pela torcida azulina, terá que enfrentar mais de 40 horas de viagem de ônibus até a cidade de São Caetano (SP), onde o Leão ficará hospedado. A equipe de O Liberal conversou com o diretor da base, André Baía, que retornou ao clube após sete anos. O dirigente azulino falou das metas da base para 2024 e a expectativa em mais uma Copinha com o Simba.

A estreia do Remo na Copinha será dia 4 de janeiro, contra o Santos-SP, às 19h45. O clube faz parte do grupo 26, ao lado de Água Santa-Sp e Nova Venécia-ES. A equipe azulina trocou de treinador neste mês, trabalha em Belém na última semana antes da viagem para São Paulo (SP), que ocorrerá na próxima sexta-feira (30), por volta das 23h, do Baenão para encarar quase 3 mil quilômetros. Para André Baía, diretor da base remista, a competição é a grande vitrine do futebol nacional e acredita que o Simba pode ir longe na Copinha.

“A meta sempre será ir o mais distante possível, sabemos das dificuldades de um grupo forte, porém as dificuldades são para serem superadas e acreditamos muito em nossa diretoria, no presidente, na comissão técnica e principalmente no elenco qualificado e unido que temos”, disse.

O Remo inscreveu 30 atletas na Federação Paulista de Futebol (FPF), porém, apenas 21 poderão jogar. Todos os 30 jogadores continuam treinando no CT do Remo e os cortes de atletas ocorrerão nos próximos dias. Além dos 21 jogadores, cinco membros da comissão técnica e staff irão viajar com o grupo, além do diretor Paulinho Araújo. Os outros diretores da base André Baía e Jorge Piedade, viajarão em separados, de forma independente. Para 2024 a meta da base azulina é abastecer mais ainda a equipe profissional e fazer com que os novos atletas tenham experiência no time de cima, segundo André Baía.

“As metas para o ano de 2024 será revelar mais jogadores para a equipe profissional do Remo e colocar o maior número de minutagem nos nossos atletas, seja aqui, no Remo, ou em outros clubes”, falou, Baía.