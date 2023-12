Remo x Santos na Copa São Paulo: estreia do Leão na Copinha terá transmissão da CazéTV

O Remo é um dos representantes do Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. A equipe azulina terá pela frente na estreia da Copinha o tradicional Santos-SP, no dia 4 de janeiro, na cidade de Diadema (SP). A partida entre Leão x Peixe terá transmissão pelo canal de streaming CazéTV, do influencer Casimiro Miguel. A informação foi divulgada pelo perfil da Copinha nas redes sociais.

Todas as partidas do Remo na maior competição de futebol de base do Brasil, serão transmitidos. O Leão Azul está no grupo 26 da competição e terá como adversários, além do Santos, o Água Santa-SP e o Noiva Venécia-ES. A estreia diante do clube santista ocorre no dia 4 de janeiro às 19h45. Já o segundo jogo do Remo será contra om Água Santa-SP, no dia 7, às 15h. Fechando a terceira e última rodada ocorrerá dia 10, contra o Nova Venécia-ES, às 19h45.

O Leão Azul tenta repetir a campanha desse ano na Copinha, quando terminou eliminado na terceira fase pela equipe do Fortaleza-CE. Além do Remo, o futebol paraense será representado pelo Carajás e Castanhal, que fazem parte dos grupos 7 e 11 respectivamente. A estreia do Carajás será contra a Ferroviária-SP, no dia 3 de janeiro. Já o Castanhal encara o Fortaleza-CE, no dia 3.

Veja onde as partidas do Remo serão transmitidas

4.01.2024 – Santos x Remo – às 19h45 – CazéTV

7.01.2024 – Água Santa-SP x Remo – Canal no Youtube Futebol Paulista

10.01.2024 – Remo x Nova Venécia-ES - Canal no Youtube Futebol Paulista