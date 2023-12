Clube do Remo apresenta Ailton Costa, novo técnico da equipe Sub-20

A equipe Sub-20 do Clube do Remo já tem um novo técnico: o carioca Ailton Costa, de 55 anos. O treinador já está na sua terceira passagem pela base do Leão, e irá comandar a equipe na disputa da Copinha, prevista para começar em janeiro.

“A expectativa é boa, já que temos no elenco atletas que já jogaram a Copa do Brasil Sub 20 e estavam jogando o Campeonato Paraense. Eles também fizeram boa campanha na Copa e na Supercopa do campeonato. Eles estão entrosados e eu tenho certeza que faremos, com certeza, uma boa campanha na Copinha”, disse o novo técnico.

De acordo com ele, o retorno foi concretizado em um acordo com o presidente azulino, Tonhão, para formar atletas para a equipe azulina principal. “Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente Tonhão pelo meu retorno, pela confiança. Acho que essa confiança dele tenho que traduzir em trabalho, muito trabalho. Até porque o projeto que ele ofereceu para a gente é o que eu sempre pedi, que é para formar atletas, para profissional”, declarou.

VEJA MAIS

Costa, que é ex-Paysandu, já iniciou os trabalhos com o time azulino, com um treino na tarde da última terça-feira (19), no CT Rei da Amazônia. De acordo com o treinador, ele a equipe técnica trabalharão em uma reavaliação dos atletas da base.

“Começamos hoje esses trabalhos aqui, faremos uma reavaliação desses atletas e vamos diminuir a quantidade de atletas, para não atrapalhar a continuidade do trabalho, mas com certeza pela qualidade dos atletas. Por conhecer já a maioria deles tenho certeza que vão fazer boa campanha, bom trabalho e com certeza na volta esses garotos vão estar no profissional ajudando muito a equipe no ano de 2024”, finalizou.

A 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada por 128 clubes no período de 2 a 25 de janeiro. O Clube do Remo estreia em 4 de janeiro contra do Santos, às 19h45, no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, na cidade de Diadema, em São Paulo. Além do Leão, Castanhal e Carajás também estarão presentes como representantes do Pará.