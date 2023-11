Técnico do sub-20 do Remo comenta sorteio de grupos da Copinha 2024: 'não temos escolha'

Após a vitória do Clube do Remo sobre o Craques do Futuro, na manhã desta quinta-feira (23), o técnico Eivaldo Júnior foi questionado quanto o sorteio de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o time azulino participará juntamente com Castanhal e Carajás, como representantes do estado do Pará. O time azulino ficou na chave 26, com sede em Diadema, ao lado de Água Santa-SP, Santos-SP e Nova Venécia-ES.

Para o comandante, o desafio está lançado e não significa nada do que o clube não tenha enfrentado na própria Copinha. "Sorteio é sorteio, não temos escolha. No ano passado também tivemos um grupo muito forte, com Fortaleza, São Caetano e Juventus. Chegamos como zebra e até isso foi falado lá. Agora temos o Santos, Águia Santa, Nova Venécia. E eu acredito muito no nosso plantel e espero que a gente dê segmento na campanha deste ano, fazendo a mesma coisa ou melhor do que fizemos na anterior", comenta.

No ano passado, o Leão Azul terminou a primeira fase como líder do grupo 31, com duas vitórias e um empate. Na fase seguinte, enfrentou e venceu o Nacional-SP, mas na terceira etapa da competição acabou eliminado pelo Fortaleza, que já havia sido derrotado pelos azulinos na primeira rodada da fase de grupos. Sobre os novos adversários, Eivaldo seguiu dizendo que confia no elenco e espera que a garotada desenvolva o máximo de suas habilidades para sair com um resultado inédito.

"Uma expectativa muito grande. A gente sabe o quanto é importante isso para os nossos atletas e para o clube. É uma vitrine. Estamos levando atletas já com contrato profissional, que podem ter uma oportunidade também no profissional do Remo, sem contar que serão vistos por outras instituições. Espero que eles se comportem bem e a gente faça uma ótima campanha", encerra. As datas das partidas ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol.