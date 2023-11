Pará terá três representantes na Copa São Paulo de Futebol Junior 2024; veja

Na noite da última quinta-feira (9), a Federação Paulista de Futebol confirmou a entrada de mais um representante do Estado do Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O principal torneio de base do país terá, além de Remo e Castanhal, a presença do Carajás, que herdou a vaga do Fonte Nova. A notícia foi divulgada pela Diretoria de Competições da entidade.

O Clube do Remo garantiu a vaga por ter sido campeão da Copa Pará Sub-20, enquanto o Castanhal levou a Copa Pará Sub-17. A entrada do Carajás se deu após o time ficar com o terceiro lugar no mesmo torneio sub-20. O Fonte Nova foi o vice na mesma edição.

A Copinha, como é conhecida, será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2025, a final coincidindo com o aniversário de São Paulo, com sedes espalhadas na capital e interior. A expectativa da Federação Paulista de Futebol é que a final seja disputada na reabertura do Pacaembu, que passa por uma reforma completa desde o dia 29 de junho de 2021. Está será 54ª edição do torneio.