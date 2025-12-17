Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D O Liberal 17.12.25 17h57 Alexandre Lopes foi recebido pelo presidente Miltoniel Santos e pelo executivo Vinícius Pacheco. (Ascom Tuna Luso) A Tuna Luso Brasileira apresentou oficialmente Alexandre Lopes como novo técnico para a temporada de 2026. Ex-zagueiro da Seleção Brasileira e de clubes como Fluminense, Internacional e Corinthians, o treinador assume o comando da equipe após a saída de Rodrigo Fonseca, que permaneceu pouco mais de um mês no cargo. Lopes chega com a missão de liderar a Águia Guerreira no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Reconhecido pelo trabalho recente na Ferroviária, onde conquistou o acesso à Série C em 2023, Alexandre Lopes é visto pela diretoria como uma aposta para fortalecer o projeto esportivo do clube. A expectativa é de um time organizado, intenso e com proposta de jogo, capaz de competir em alto nível nas competições que disputará em 2026. Em sua primeira manifestação como técnico da Tuna, Lopes destacou o orgulho pelo novo desafio e a oportunidade de trabalhar pela primeira vez na Região Norte. “Para mim, é uma grande satisfação receber o convite e vir participar da Tuna Luso Brasileira, por meio do Vinícius e em conjunto com o presidente. É a primeira vez que trabalho na Região Norte como treinador, e me sinto muito honrado em fazer parte de um clube de tanta tradição”, afirmou. VEJA MAIS Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. De olho em 2026, Tuna Luso contrata volante campeão paraense com o Paysandu Com a chegada do ex-bicolor, a Tuna Luso alcança sua décima contratação para o ano que vem Tuna Luso realiza troca de gramado do estádio do Souza de olho na temporada de 2026 A modernização só foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo O treinador também projetou um trabalho consistente ao longo da temporada, ressaltando a importância da experiência acumulada no futebol. “As expectativas são grandes. Tenho certeza de que vamos contribuir bastante com o conhecimento que temos do futebol e com as experiências vividas ao longo da carreira. Junto com o nosso grupo, iremos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos dentro do futebol”, completou. Sobre o planejamento do elenco, Alexandre Lopes afirmou que o clube adota critérios rigorosos na montagem do grupo para 2026. "Estamos montando um elenco com muito critério, analisando cada detalhe, posição por posição, entendendo exatamente o que é necessário. Tenho convicção de que a Tuna Luso virá muito forte nesta temporada, em todas as competições que disputar", concluiu. 