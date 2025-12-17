Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso

A Tuna Luso Brasileira apresentou oficialmente Alexandre Lopes como novo técnico para a temporada de 2026. Ex-zagueiro da Seleção Brasileira e de clubes como Fluminense, Internacional e Corinthians, o treinador assume o comando da equipe após a saída de Rodrigo Fonseca, que permaneceu pouco mais de um mês no cargo. Lopes chega com a missão de liderar a Águia Guerreira no Campeonato Paraense, na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

Reconhecido pelo trabalho recente na Ferroviária, onde conquistou o acesso à Série C em 2023, Alexandre Lopes é visto pela diretoria como uma aposta para fortalecer o projeto esportivo do clube. A expectativa é de um time organizado, intenso e com proposta de jogo, capaz de competir em alto nível nas competições que disputará em 2026.

Em sua primeira manifestação como técnico da Tuna, Lopes destacou o orgulho pelo novo desafio e a oportunidade de trabalhar pela primeira vez na Região Norte. “Para mim, é uma grande satisfação receber o convite e vir participar da Tuna Luso Brasileira, por meio do Vinícius e em conjunto com o presidente. É a primeira vez que trabalho na Região Norte como treinador, e me sinto muito honrado em fazer parte de um clube de tanta tradição”, afirmou.

O treinador também projetou um trabalho consistente ao longo da temporada, ressaltando a importância da experiência acumulada no futebol. “As expectativas são grandes. Tenho certeza de que vamos contribuir bastante com o conhecimento que temos do futebol e com as experiências vividas ao longo da carreira. Junto com o nosso grupo, iremos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos dentro do futebol”, completou.

Sobre o planejamento do elenco, Alexandre Lopes afirmou que o clube adota critérios rigorosos na montagem do grupo para 2026. “Estamos montando um elenco com muito critério, analisando cada detalhe, posição por posição, entendendo exatamente o que é necessário. Tenho convicção de que a Tuna Luso virá muito forte nesta temporada, em todas as competições que disputar”, concluiu.