De olho em 2026, Tuna Luso contrata volante campeão paraense com o Paysandu Com a chegada do ex-bicolor, a Tuna Luso alcança sua décima contratação para o ano que vem O Liberal 03.12.25 16h48 Paulinho agora defende a Tuna Luso Brasileira. (John Wesley/ Paysandu) A Tuna Luso segue formatando um novo elenco para a temporada de 2026. Nesta quarta-feira o clube confirmou mais uma contratação, desta vez bem conhecida do torcedor paraense. O volante Paulinho, conhecido pela passagem vitoriosa no Paysandu, nos anos de 2016 e 2021, chega para aumentar o elenco, que vem se estruturando para o próximo ano, onde o clube terá calendário cheio, com presença garantida no Parazão, Copa do Brasil e Série D. Aos 36 anos, o jogador não atua desde 2024, quando vestiu a camisa do Hercílio Luz. Natural de Francisco Morato (SP) e revelado pelo Internacional, Paulinho acumula passagens por diversos times do país, entre eles Figueirense, Guarani, Botafogo-SP, Ituano, Náutico, Ponte Preta, Atlético-GO, Santa Cruz, Volta Redonda e Mirassol — onde participou da campanha do título da Série C de 2022. VEJA MAIS No Rosenão, Tuna vence o Carajás nos pênaltis e conquista o título do Parazão Sub-17 Lusos batem o Carajás por 4 a 3, garantem o título e asseguram vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026 Tuna Luso realiza troca de gramado do estádio do Souza de olho na temporada de 2026 A modernização só foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo Tuna Luso aposta na experiência de ex-seleção brasileira para comandar o futebol em 2026 Ex-zagueiro da seleção assume o comando após saída de Rodrigo Fonseca e inicia montagem do elenco para estaduais, Copa do Brasil e Série D No Paysandu, o volante fez apenas seis partidas em sua primeira passagem, em 2016, ano em que levantou o troféu estadual. Ele retornou em 2021, a pedido do técnico Itamar Schüle, e ajudou o clube a conquistar novamente o Parazão, encerrando a temporada com 25 jogos disputados. Com a chegada do ex-bicolor, a Tuna Luso alcança sua décima contratação para 2026. O elenco já conta com o goleiro Joanderson; o zagueiro Arthur; os laterais Marcinho e Alan Maia; os volantes Felipe Trindade e Paulinho; os meias Adalto, Allef e Otávio; além do atacante Lucas Serravalle.