Inter x Venezia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pela Coppa Italia

Inter de Milão x Venezia disputam hoje, quarta-feira (03/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Venezia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Internazionale de Milão venceu o Kairat por 2 a 1, superou o Lazio por 2 a 0, perdeu para o Milan por 1 a 0, foi superado pelo Atlético Madrid por 2 a 1 e venceu Pisa por 2 a 0.

Já Venezia registrou vitória de 3 a 0 sobre o Südtirol, uma derrota de 2 a 1 para o Catanzaro, uma vitória de 3 a 1 sobre o Sampdoria, outra de 2 a 0 contra Padova e uma terceira de 3 a 0 sobre Mantova.

Inter de Milão x Venezia: prováveis escalações

Inter: Martinez; Bisseck, De Vrij, Augusto; Henrique, Diouf, Zielinski, Frattesi, Cocchi; Thuram, Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Venezia: Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Haps; Yeboah, Fila. Técnico: Giovanni Stroppa.

FICHA TÉCNICA

Internazionale x Venezia

Coppa Italia

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 17h