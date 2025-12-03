Brighton x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier Lea Brighton e Aston Villa jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.12.25 15h30 Aston Villa soma só 2 pontos a mais que o Brighton na Premier League (X/ @OfficialBHAFC) Brighton x Aston Villa disputam hoje, quarta-feira (03/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo tem início às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brighton x Aston Villa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Brighton é o 5° colocado da Premier League e acumula 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 21 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já Aston Villa está em 4° lugar e soma 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 16 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Ath. Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) por La Liga Athletic Bilbao e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Arsenal x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier League Arsenal e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Brighton x Aston Villa: prováveis escalações Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, Hinshelwood, Gomez; Tzimas. Técnico: Fabian Hurzeler. Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Tielemans, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Técnico: Unai Emery. FICHA TÉCNICA Brighton x Aston Villa Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Inglaterra Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brighton Aston Villa jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04