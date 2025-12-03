Arsenal x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier League Arsenal e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.12.25 15h30 O Arsenal soma 11 pontos a mais que o Brentford e está invicto há 10 rodadas da Premier League (X/ @Arsenal) Arsenal x Brentford disputam hoje, quarta-feira (03/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Brentford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal lidera a Premier League e acumula 9 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 25 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está invicto há 10 rodadas do Campeonato Inglês. O Brentford está em 12° lugar com 6 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 21 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Ath. Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) por La Liga Athletic Bilbao e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Arsenal x Brentford: prováveis escalações Arsenal: Raya; White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi e Rice; Madueke, Gyokeres e Eze. Técnico: Mikel Arteta. Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer e Henry; Yarmoliuk, Henderson e Damsgaard; Ouattara e Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. FICHA TÉCNICA Arsenal x Brentford Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arsenal Brentford jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04